Presepe vivente nelle Grotte 2023: al via iscrizioni dei figuranti

CASTELLANA GROTTE - Inserita nell’ampio cartellone di eventi per il “Natale nelle Grotte” predisposto dall’Amministrazione Comunale e dalla Grotte Srl, la terza edizione del Presepe Vivente organizzato dall’UNPLI PUGLIA e dalla Pro Loco “don Nicola Pellegrino” di Castellana Grotte.Dopo il successo delle passate edizioni, già fervono i preparativi per questa nuova esaltante esperienza. Al via le iscrizioni per partecipare come figurante a questa nuova edizione.E’ possibile prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo: prolococastellanagrotte@gmail.com allegando una foto intera o a mezzo busto e fornendo nome, cognome, data di nascita e altezza. In alternativa è possibile chiamare il 347/7818814 (Pasquale).Le date previste per quest’anno sono le seguenti:Sabato 30 dicembre 2023 e poi da martedì 3 a domenica 7 gennaio 2024, gli orari delle rappresentazioni saranno tra le 17:00 e le 20:30.