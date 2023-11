Primarie centrosinistra: venerdì 17 l’incontro di Noi per Lecce con Delli Noci per Carlo Salvemini

LECCE - Venerdì 17 Novembre, ore 19.30, la Sala Conferenze dell'8PIUHOTEL di Viale Risorgimento a Lecce ospita un incontro promosso da Noi per Lecce per Carlo Salvemini.Aprono gli interventi dei membri del gruppo politico: Gianluca Borgia e Andrea Fiore, Consiglieri Comunali, Angela Valli, Assessore all'Ambiente del Comune di Lecce e Marco Nuzzaci, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lecce.Il talk prosegue con l'intervento di Alessandro Delli Noci, Assessore Regionale allo Sviluppo economico, che riassumerà le intenzioni della coalizione per Lecce 2024-2029, un percorso di crescita e cambiamento della città, nel segno della giustizia sociale, economica, ambientale e climatica.Perché votare Salvemini? A questa domanda Noi per Lecce risponderà aprendo un dialogo con il Sindaco e dando così vita ad un confronto costruttivo atto a offrire nuovi spunti in vista delle Primarie di coalizione previste per il 26 Novembre.