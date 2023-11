Puglia: si lavora per le rotatorie sulla Sp109 Pulsano - San Giorgio

TARANTO - Verso l’approvazione, in tempi brevissimi, da parte della Provincia di Taranto, del progetto esecutivo, per 900Mila euro, per la realizzazione di due rotatorie lungo la strada provinciale109 che collega San Giorgio a Pulsano, un’arteria interessata ogni giorno, soprattutto d’estate, da un intenso flusso di veicoli che ne hanno fatto negli anni una delle strade più pericolose, per via dei tanti incidenti, alcuni anche mortali, proprio per l’intenso traffico veicolare. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.Negli ultimi mesi infatti, come aveva annunciato recentemente anche a Pulsano il Presidente della Provincia Rinaldo Melucci, c’è stato un’accelerazione sulle procedure amministrative per l’esecuzione dell’opera che hanno portato all’adozione delle necessarie varianti urbanistiche e all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.Ora, entro pochi giorni, gli uffici della #Provincia che stanno facendo un grande lavoro, stileranno il provvedimento dirigenziale propedeutico al progetto esecutivo per poi giungere all’indizione della gara d’appalto.Finalmente si comincia a vedere, grazie all’iniziativa del Presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, la risoluzione di un atavico problema che garantirà la necessaria #sicurezza stradale sulla Pulsano-San Giorgio Jonico.