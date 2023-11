Gli studenti del Liceo 'Socrate' di Bari a teatro

BARI - Il 30 ottobre, presso il Teatro Abeliano, gli studenti del Liceo Classico Statale Socrate di Bari hanno partecipato allo spettacolo “Tre Sorelle (o l’attesa della felicità)” di Anton Čechov, un dramma teatrale composto nel 1900, ispirato alle sorelle Olga, Masha e Irina di Perm' piccola città di provincia e sognano una vita migliore. La regia è di Marinella Anaclerio, nuova produzione della Compagnia del Sole.È stata un'esperienza formativa e stimolante, perché gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi con un testo classico della letteratura russa, ma anche di sperimentare in prima persona il potere del teatro, un'arte capace di emozionare, divertire e aiutare a riflettere.L'importanza del teatro nella formazione degli studenti non è solo culturale, ma anche spirituale, poiché entrano in contatto con le proprie emozioni e sentimenti, comprendendo meglio se stessi e il mondo che li circonda, rendendoli capaci di grandi cambiamenti e trasformazioni.Gli studenti hanno apprezzato la bellezza e la profondità del testo di Cechov e hanno avuto l'opportunità di dialogare con la regista dello spettacolo, Marinella Anaclerio.La conversazione ha avuto inizio con una domanda sugli obiettivi che la regista si era posta nella realizzazione dello spettacolo e hanno poi chiesto di approfondire alcuni temi specifici dell'opera.Il dialogo si è concluso con una domanda sulla rilevanza dell'opera di Cechov ai giorni nostri.L'incontro con la regista è stato molto apprezzato dagli studenti, che hanno avuto modo di approfondire la conoscenza dell'opera e di confrontarsi con una professionista del teatro. (Antonio Calisi)