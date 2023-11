Putignano, bandi per le propagginanti, gruppi mascherati e maschere di carattere

PUTIGNANO - Mentre i maestri della cartapesta sono già in piena attività nelle loro botteghe, la Fondazione Carnevale di Putignano pubblica il bando per Le Propaggini, il primo grande appuntamento in programma per il 26 dicembre. Questo rito unico di satira in dialetto putignanese sarà il preludio di una festa ricca di tradizione, allegria e creatività.Pronti anche i bandi per i gruppi mascherati e le maschere di carattere che sfileranno nelle parate carnevalesche previste per domenica 4 febbraio (ore 15.30), domenica 11 febbraio (ore 11.00), martedì 13 febbraio (ore 19.00) e sabato 17 febbraio (ore 19.00).Il 26 dicembre 2023, dalle ore 15.30, il centro di Putignano si accenderà di colori, risate e critica satirica grazie a Le Propaggini. Questo evento, con il suo antichissimo rito di ribaltamento dei ruoli, porterà i propagginanti a calcare il palco per presentare stornelli in versi e rima baciata, sottolineando la ricchezza del dialetto putignanese.- Propagginanti: I partecipanti sono invitati a dare sfogo alla loro creatività con un sano spirito satirico, senza offendere l’onore e il decoro altrui, valorizzando l'identità putignanese. La giuria nominata dalla Fondazione valuterà i gruppi, a insindacabile giudizio, secondo i criteri: satira; abbigliamento coerente al tema e alla messa in scena; recitazione e uso appropriato del dialetto; qualità ed efficacia dei testi; produzione musicale.La durata dell'esibizione sarà di 20 minuti, o 15 minuti se i gruppi saranno più di 10. Per partecipare a Le Propaggini, i gruppi dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 12 dicembre alle ore 12.00.- Gruppi Mascherati: Il Carnevale di Putignano apre le sue braccia ai gruppi mascherati, incoraggiandoli a partecipare alla 630^ edizione ispirandosi al tema "Farinelite N630". Un viaggio nel tempo che permetterà anche ai gruppi, come ai carri, di trasportare i visitatori in epoche e luoghi lontani da noi. Ogni gruppo mascherato dovrà essere dedicato quindi ad un periodo storico del passato o a fatti storici non necessariamente noti.Il bando prevede gruppi di minimo 15 persone che saranno giudicati secondo criteri di: aderenza al tema; qualità e originalità dei costumi; coreografia.Il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione è il 20 dicembre alle ore 18.00.- Maschere di Carattere: Gli artisti in erba avranno l'opportunità di creare maschere di carattere a tema libero, per arricchire le sfilate di Putignano con la loro originalità e farsi così strada fra gli artisti della cartapesta.Le domande per partecipare devono essere trasmesse entro il 20 dicembre alle ore 18.00. Premi in palio per i gruppi di Propagginanti: 1° Premio: 1200 euro  2° Premio: 1000 euro  3° premio: 800 euro  Dal 4° in poi ex aequo: 600 euro Premi in palio per i Gruppi Mascherati:  1° Premio: 3000 euro  2° Premio: 2400 euro  3° Premio: 2300 euro  4° Premio: 1800 euro  5° Premio: 1600 euro  6° Premio: 1500 euro  7° Premio: 1300 euro  8° Premio: 1100 euro  9° Premio: 1000 euro  10° Premio: 800 euro  11° e 12° Premio: 750 euro Premi in palio per le Maschere di Carattere:  1° Premio: 1400 euro  2° Premio: 1000 euro  3° Premio: 700 euro  Dal 4° Premio in poi: 250 euroI progetti dei carri allegorici sono già in fase di realizzazione, con i maestri cartapestai al lavoro per trasformare le visioni creative in opere d'arte tridimensionali. Il bando è stato pubblicato in precedenza, e l'entusiasmo per i risultati promette spettacoli straordinari durante le sfilate. Partecipazione e Informazioni: Per partecipare ai bandi e ottenere ulteriori informazioni visitare il sito ufficiale del Carnevale di Putignano all'indirizzo www.carnevalediputignano.it