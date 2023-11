Lecce, sabato 18 novembre al via il laboratorio di salute e benessere al centro di prossimità 'Casa Comune' per 'Work in progress'



LECCE - Quanto può influire sulla propria autodeterminazione essere consapevoli della propria immagine e avere una buona relazione con il proprio corpo? L’igiene e la cura personale possono prevenire disagi in ambito sanitario e sociale, e quindi evitare la marginalizzazione, soprattutto per le fasce più deboli, per persone senza fissa dimora e in stato di vulnerabilità. - Quanto può influire sulla propria autodeterminazione essere consapevoli della propria immagine e avere una buona relazione con il proprio corpo? L’igiene e la cura personale possono prevenire disagi in ambito sanitario e sociale, e quindi evitare la marginalizzazione, soprattutto per le fasce più deboli, per persone senza fissa dimora e in stato di vulnerabilità.





È dedicato a questo tema il ciclo di incontri che prenderanno il via sabato 18 novembre, alle 9, a Lecce, al Centro di Prossimità "Casa Comune", in via Don Bosco 18, nell’ambito delle attività del progetto "Work in progress", ideato e promosso da Terzo Millennio - Laboratorio di Umana Solidarietà, sostenuto con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese e realizzato in collaborazione con il Comune di Lecce e la Fondazione Emmanuel.

Gli appuntamenti in programma sino al 20 dicembre mirano a sviluppare la consapevolezza dei partecipanti sulla propria immagine e la relazione personale con il proprio corpo, non solo a fini estetici, ma soprattutto come strumento di benessere psicofisico. L’igiene personale e la cura personale rappresentano infatti gli strumenti principali per prevenire disagi in ambito sanitario, ma anche in ambito sociale, come strumento per prevenire la marginalizzazione.

Con l’aiuto di esperti del settore saranno fornite informazioni e suggerimenti sulla corretta igiene personale e su come mantenere una buona forma fisica. Durante il laboratorio si parlerà anche della corretta assunzione dei farmaci per prevenire l’abuso di antidolorifici e altri farmaci generici, spesso assunti in maniera inconsapevole.

"Work in progress" ha l’obiettivo di contrastare il cronicizzarsi dell’emarginazione sociale, la precarietà socio-economica e favorire l’occupabilità di persone senza fissa dimora e in stato di vulnerabilità. Attraverso questi percorsi si riattivano le risorse intellettive e pratiche, si recuperano le capacità relazionali e creative, ma anche la propria identità, le proprie passioni e le attitudini necessarie per trovare un lavoro. Proseguono anche i laboratori di orientamento lavorativo ed emersione delle competenze strategiche (soft skills) che, attraverso dinamiche di educazione non formale, consente l’emersione delle competenze strategiche dei partecipanti e la valorizzazione delle stesse in chiave lavorativa.