Bari, la Fondazione Petruzzelli presenta il pianista di fama mondiale Arcadi Volodos in concerto

BARI - Nell'ambito della Stagione Concertistica 2023, sabato 18 novembre alle 19.00, al Teatro Petruzzelli è si esibirà il pianista di fama mondiale Arcadi Volodos.





Il programma del concerto propone: di Aleksandr Skrjabin (1871 – 1915) Étude n. 2, in fa diesis minore, op. 8 Étude n. 11, in si bemolle minore, op. 8 Prélude n. 14, in mi bemolle minore, op. 11 Prélude n. 1, in Si maggiore, op. 16 Prélude n. 4, in mi bemolle minore, op. 16 Prélude n. 3, in Si maggiore, op. 22 Prélude n. 1, in si bemolle minore, op. 37 Poème n. 1 - Masque, op. 63 Poème n. 2 - Étrangeté, op. 63 Poème n. 2 - En rêvant, op. 71 Danse n. 2 - Flammes sombres, op. 73 Sonata n. 10, op. 70 Vers la flamme, Poème, op. 72 e di Franz Schubert (1797 – 1828) Sonata in la minore, op. 42, D. 845 I. Moderato II. Andante, poco mosso III. Scherzo. Allegro vivace. Trio, un poco più lento IV. Rondò. Allegro vivace.

Nato a San Pietroburgo, Arcadi Volodos ha iniziato i suoi studi musicali con lezioni di canto e direzione orchestrale. A partire dal 1987 ha intrapreso lo studio più strutturato del pianoforte nel Conservatorio della sua Città natale, perfezionandosi in seguito con Galina Egiazarova al Conservatorio di Mosca e in seguito a Parigi e Madrid. Sin dal debutto avvenuto a New York nel 1996, ha lavorato con le più grandi orchestre internazionali tra cui Berliner Philharmoniker, Israel Philharmonic, Philharmonia Orchestra di Londra, New York Philharmonic, Munich Philharmonic, Royal Concertgebouw, Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Leipzig Gewandhausorchester, Zurich Tonhalle Orchestra, Boston e Chicago Symphony. Numerose le collaborazioni con i più importanti direttori tra cui Myung-Whun Chung, Lorin Maazel, Valery Gergiev, James Levine, Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Jukka-Pekka Saraste, Paavo Järvi, Christoph Eschenbach, Semyon Bychkov e Riccardo Chailly. I recital per pianoforte sono sempre stati al centro della sua vita artistica. Il suo repertorio include pagine classiche di Autori della tradizione pianistica tra cui Schubert, Schumann, Brahms, Beethoven, Liszt, Rachmaninov, Skrjabin, Prokof'ev e Ravel, assieme a opere meno note di Autori come Mompou, Lecuona e de Falla. Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto europee. Nella Stagione ancora in corso si è esibito alla Philharmonie di Parigi, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Konzerthaus di Vienna, alla Sala Flagey di Bruxelles, all’Auditorio Nacional di Madrid, alla Gulbenkian Foundation di Lisbona, al Konzerthuset di Stoccolma, al Conservatorio Verdi di Milano, assieme alla partecipazione ai Festival de La Roque d’Antheron, Klavier Festival Ruhr e al Festival di Salisburgo. Nel 1999 il disco del suo debutto alla Carnegie Hall di New York per l'etichetta Sony Classical è stato premiato con il Gramophone Award. Da quel momento ha inciso numerosi altri album tutti accolti calorosamente dalla critica internazionale. Tra questi spiccano Volodos - Schubert, solo piano works, un’interpretazione rivelatoria del compositore austriaco, il Concerto n. 3 di Rachmaninov al fianco dei Berliner Philharmoniker diretti da James Levine, il Concerto n. 1 di Čajkovskij diretto da Seiji Ozawa e Volodos Plays Listz vincitore di numerosi premi discografici. Nel 2010 è stato pubblicato il CD/DVD Volodos in Vienna e nel 2013 è arrivato un altro grande successo con l’album Volodos Plays Mompou, un lavoro discografico interamente dedicato alla musica del compositore spagnolo Frederic Mompou, vincitore del Gramophone Award e dell’Echo Preis. Tra le più recenti registrazioni discografiche per Sony Classical, Volodos Plays Brahms, considerato un punto di riferimento nel panorama musicale e premiato con tre fra i maggiori premi discografici: Edison Classical Award, il Diapason d’Or nonché il Gramophone Award. Il suo ultimo CD, Volodos Plays Schubert, include la Sonata in la maggiore D 959 e i Minuetti D334, D335 e D600. Il disco ha ricevuto l’Edison Classical Award 2020.

I biglietti sono in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it

Il Botteghino del Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00. Informazioni: 0809752810.