PUTIGNANO - Grande successo per la seconda edizione di “San Martino”, andata in scena a Putignano sabato 11 novembre. La bontà del vino di nuova produzione delle Cantine Colavecchio, degustato in esclusiva per l’evento ed il croccante baccalà fritto di Casa dei Salumi e Formaggi hanno fatto da corona all’evento enogastronomico. Ad animare la serata in cui “il mosto diventa vino” il dj set di Enzo Calabritta dalle 18 alle 20, mentre si disputava il primo torneo di Calciobalilla Umano.Quattro squadre si sono scontrate per una partita diversa dal solito, affrontandosi prima in semifinale e poi in finale. A trionfare, i ragazzi della squadra “Ottocento”, secondi “Living” e terzi gli “Pan di spugna”. Quarto posto invece, per gli “S.C. Scrotone” che con tanto impegno hanno cercato la vittoria, sfuggita fino alla fine. Grande successo anche per il concerto dei Casa Babylon, la cover band putignanese di Manu Chao che ha animato Largo Porta Nuova, riscaldando le quasi duemila persone presenti. Subito dopo è stato il turno di Claudia Cesaroni, Luigi Landi ed Antonello Gentile che, insieme al corpo di ballo ed il percussionista putignanese Nicola Mignozzi, hanno regalato due ore di puro divertimento ai presenti sulle note delle più note hit della musica italiana ed internazionale.A fare da corona all’evento, le bontà enogastronomiche della città del Carnevale, le crêpes di CrepAti di Piacere, i panini esclusivi di Toni’s Burger, le bontà casearie del caseificio Artigiana, i cocktail di Bar Code e le caldarroste di Gogo Frutta e Verdura. Oltre alle bontà enogastronomiche, anche la possibilità di usufruire gratuitamente dei gonfiabili offerti da Vuemme Consulting e di mettersi in gioco in una partita di Calcio Balilla umano. Presenti anche i manufatti in cartapesta dei maestri del Carnevale di Putignano, per promuovere ed onorare, anche in questa occasione, l’arte che ci ha resi noti nel mondo.“Anche quest’anno abbiamo voluto regale una festa autunnale a Putignano, cercando di creare uno spazio per tutti. I gonfiabili per i più piccoli ma anche il calcio balilla umano per i più grandi. L’animazione di Enzo Calabritta, il concerto dei Casa Babylon ed il dj set di Claudia Cesaroni, Luigi Landi ed Antonello Gentile. Tutto questo – dichiara il direttore artistico ed organizzativo Luca Laurenzano - non sarebbe stato possibile senza il sostegno di Casa dei Salumi e Formaggi e Cantine Colavecchio e senza il supporto logistico della Delegazione Commercianti ASCOM, della quale mi sento di ringraziare in modo particolare il presidente Gianni Locorotondo.Siamo contenti che in molti abbiate scelto di passare il vostro sabato sera in nostra compagnia, testimoniando di credere in questo progetto. L’intenzione iniziale era quella di creare un momento in cui tutti potessero divertirsi e festeggiare la fine della vendemmia anche a Putignano, dove non esisteva una festa simile.Noi giovani abbiamo sempre lamentato una città poco viva. Insieme ad alcuni amici abbiamo deciso di mettere il primo passo. Putignano non può animarsi solo a Carnevale e Borgo Stregato. È una città che merita e, così come tanti già fanno, anche noi abbiamo voluto dare il nostro apporto, con tutte le difficoltà che ogni esordio porta con sé. Ma una seconda edizione come quella registrata sabato non può che spingerci a continuare con queste intenzioni, a fare ancora e a fare meglio per questa città che merita tanto.Naturalmente, tutto questo non sarebbe stato possibile senza il supporto dei nostri sponsor, in modo speciale grazie ai Main Sponsor Puglia Allestimenti e Vuemme Consulting che hanno offerto rispettivamente palco e gonfiabili. Grazie anche agli sponsor Vinella Tecnologie per la pavimentazione, Di Cosola, SL Impianti, Karima Parrucchieri e tutti coloro che, anche con un piccolo contributo, hanno reso possibile la realizzazione di una serata speciale.Grazie anche al Comune di Putignano, all’assessora Rossana Delfine, alla sindaca Luciana Laera e all’amministrazione tutta, per il sostegno ed il supporto che ci hanno riservato.Grazie alla Fondazione Carnevale di Putignano, alla presidente Carmela Curci, a tutto il Consiglio di Amministrazione, per il patrocinio gratuito e per la concessione dei manufatti in cartapesta che hanno reso ancor più speciale questa serata. Noi putignanesi conosciamo la gioia che proviamo ogni volta in cui ammiriamo un manufatto del nostro Carnevale. È il nostro motivo di orgoglio, ed avere alcune opere anche in questa circostanza è stato di significativa importanza.Grazie infine a tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione e realizzazione. Ma soprattutto, grazie ai tanti che ci sono stati.L’appuntamento è per il prossimo anno, stiamo già pensando a come crescere. Seguiteci sui nostri social, vi terremo aggiornati”.Evento organizzato da Casa dei Salumi e Formaggi e Cantine Colavecchio, con il supporto logistico della Delegazione Commercianti ASCOM Putignano.Main Sponsor: Puglia Allestimenti e Vuemme ConsultingSponsor: Di Cosola, Vinella Tecnologie per la pavimentazione, Feelink, SL Impianti e Karima Parrucchieri.Partner: Toni Hamburger, Crepati di piacere, Bar code, Gogo Frutta e Caseificio Artigiana.