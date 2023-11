Red Shoes Women Orchestra: una sinfonia contro la violenza sulle donne

BARI - In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari ha presentato un evento straordinario. Venerdì 24 novembre alle 20.30 presso AncheCinema, la Red Shoes Women Orchestra, diretta con maestria da Dominga Damato, si è esibita per dare voce a tutte le donne.Il concerto, organizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Bari, CIF di Bari-Bitritto-Palo e AmaPuglia, ha offerto un viaggio musicale attraverso le emozioni, omaggiando la forza delle donne con brani che spaziano da Mina a Morricone.Cristina Maremonti, Presidente del Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari, ha sottolineato l'importanza del CIF nel supportare le donne in ogni fase della loro vita, specialmente nei momenti di fragilità, malattia e violenza. Il concerto, reso possibile grazie al sostegno di Divella ed altri sponsor, mira a trasmettere messaggi potenti attraverso la musica, celebrando l'amore e l'impegno di coloro che credono in ciò che fanno.Durante l'evento, la Presidente Maremonti ha dedicato un toccante momento di silenzio a Giulia e a tutte le vittime di violenza, riflettendo sull'importanza di affrontare il problema delle discriminazioni di genere sin dalle fondamenta della società.Interventi significativi hanno arricchito l'evento, con l'avvocato Stella Sanseverino, Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Bari, che ha portato la sua prospettiva sulla necessità di riflettere sul concetto di amore, affetto e attenzione nelle relazioni familiari. L'avvocato ha sottolineato la responsabilità di ciascuno di noi nel contribuire a creare una società più amorevole, in cui l'arte e la condivisione siano elementi centrali.Questo concerto non solo ha offerto una serata di straordinaria musica, ma si è proposto come un'occasione per sensibilizzare la società sulle sfide legate alla violenza sulle donne, spingendo a riflettere e agire per un cambiamento positivo.