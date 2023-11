MILANO - Con la sua vasta conoscenza del mercato della musica e dell'industria discografica, Renato Tanchis entra in Warner Music Italy con il ruolo di Catalogue e Strategic Marketing Director .

Il suo obiettivo in questa nuova sfida è massimizzare la presenza del catalogo, sia a livello nazionale che internazionale, sulle piattaforme digitali senza trascurare il prodotto fisico, promuovere progetti musicali rivolti ai bambini ed ai progetti speciali con lo Strategic Marketing

Renato Tanchis, classe '63, è nato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. La sua passione per la musica, ma soprattutto per il “music business”, ha segnato il suo percorso fin da quando, da bambino, frequentava tutti i giorni il negozio di dischi più importante della sua città, "Buzzi Dischi", senza immaginare che un giorno sarebbe diventato il suo primo luogo di lavoro.

Nel 2000, ha iniziato a lavorare presso uno dei negozi di dischi più famosi d'Italia, "La Casa del Disco di Varese", dove gestiva insieme al proprietario i due punti vendita a Varese e una filiale a Como.

Nel 2010, è entrato a far parte di Sony Music, lavorando nella divisione catalogo e occupandosi del repertorio sia locale che internazionale, compreso lo Strategic marketing.

Nel frattempo, dal 1982 ad oggi, ha continuato la sua passione/lavoro di DJ in discoteca. Ha iniziato alla discoteca Nautilus di Cardano al Campo e ha successivamente accumulato esperienze con DJ set internazionali presso il famoso locale di Steven Basalari, il "NUMBER ONE" di Brescia, dove è ancora resident ogni sabato sera.

Nel corso degli anni, Renato ha ottenuto diversi successi, soprattutto nello Strategic Marketing grazie alla sua abilità di intercettare opportunità di sviluppo del business attraverso etichette indipendenti. Ha gestito progetti per bambini, come “Il Pulcino Pio”, “Lo Zecchino d’Oro” “Carolina Benvenga”, ha collaborato con etichette indipendenti e DJ e produttori internazionali di spicco tra cui Giorgio Moroder, David Morales, Wankelmut e gli italiani Ferrucci, Tommy Vee, Fargetta, Prezioso, DJ Matrix, Gigi D’Agostino e molti altri. Ha anche sviluppato progetti discografici con i principali brand del settore, come "PAPEETE", e portato al successo artisti internazionali, tra cui LP (Laura Pergolizzi) con l'album "Lost on You" nel 2016.

Nel 2021, Renato si è unito al team artistico di Sony come A&R, e col team di EPIC ha seguito e firmato artisti come NEIMA EZZA, 2nd ROOF, LORTEX, ANGELINA MANGO, con un focus particolare sul mondo urban.

Tra i suoi successi più significativi ci sono FINESSE “Gelosa feat Shiva, Sfera Ebbasta e Guè”, gli SLINGS, con i tormentoni di TIK TOK “Onlyfans” “Thick” e in queste settimane “ABC feat Bello Figo”.