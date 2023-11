Ricerche in corso a San Nicandro Garganico per l'uomo scomparso Giuseppe Pertosa

SAN NICANDRO GARGANICO - Ancora in corso le ricerche a San Nicandro Garganico per l'uomo di 81 anni, Giuseppe Pertosa, di cui non si hanno più notizie dal mattino di ieri. Secondo quanto appreso, l'anziano era partito per cercare funghi in un bosco nei pressi del paese, ma non è più rientrato a casa.Giuseppe Pertosa si era allontanato a bordo della sua auto, dando il via a un'operazione di ricerca che coinvolge diverse squadre di soccorso. Fin dal pomeriggio di ieri, il Soccorso Alpino e Speleologico è stato attivato, impiegando anche l'ausilio di cani molecolari per seguire le tracce dell'uomo scomparso. I vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i carabinieri sono tutti coinvolti nelle ricerche, ma finora non è emersa alcuna traccia di Giuseppe Pertosa.La comunità locale si mobilita per aiutare nelle operazioni di ricerca, e le autorità incoraggiano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell'ordine.