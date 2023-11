Allerta meteo: venti forti e mareggiate in arrivo in Puglia dal 17 novembre

BARI - A partire dalle ore 12:00 del giorno 17 novembre 2023 e per le successive 36 ore, la regione della Puglia si prepara ad affrontare un'intensa perturbazione meteorologica. Le previsioni indicano l'arrivo di venti da forti a burrasca occidentali, con raffiche di burrasca forte nel pomeriggio, in rotazione dai quadranti settentrionali.Le coste esposte saranno interessate da forti mareggiate, aggiungendo un elemento di rischio e attenzione per le zone costiere della regione. Questo scenario meteorologico richiede particolare cautela, specialmente per chi si trova nelle zone a rischio.Dalle ore 12:00 del 17 novembre 2023 e per le successive 36 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio vento sull'intero territorio della Puglia. Questa allerta indica la necessità di monitorare attentamente l'evolversi della situazione e di adottare misure precauzionali adeguate.