Rigenerazione edilizia, Lacatena: 'Iter avviato, massima condivisione con operatori del settore e consiglieri regionali'

BARI - “Oggi in V Commissione abbiamo avviato l’iter di approvazione di un disegno di legge molto atteso, quello sulla rigenerazione edilizia, che lunedì registrerà un’ulteriore fase di ascolto delle associazioni e degli ordini professionali e il confronto con i colleghi che vorranno proporre modifiche migliorative al testo. Ringrazio tutti i componenti della Commissione per aver apprezzato l’ampio e dettagliato lavoro svolto per dotare la Puglia di una normativa chiara, semplificata e soprattutto stabile in questa materia". Così in una nota il consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena."Con questo provvedimento - prosegue - liquidiamo definitivamente il piano casa, mettendo la parola “fine” ad una prassi derogatoria che tanti danni ha cagionato ad imprese e cittadini. L’obiettivo, perciò, è dare una legge stabile nel tempo che guardi alla rigenerazione urbana con un piede sull’acceleratore della semplificazione burocratica. Si tratta di un testo aperto al contributo dei colleghi con cui condivideremo emendamenti, ma con questo impianto siamo certi di aver approntato un complesso normativo che faciliterà la vita agli uffici tecnici, agli imprenditori, ai professionisti del settore e, naturalmente, a tutti i pugliesi che vogliono intervenire per modificare dei beni immobili"."Quello di oggi è un primo e importante passo per rendere un buon servizio alla nostra Regione all’insegna del confronto costruttivo, responsabile e pragmatico per approdare in Consiglio regionale con un testo ampiamente condiviso da tutti” conclude.