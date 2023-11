Torna 'Notte delle Candele: Puglia meets Sweden': la rassegna di successo di Euforica

STOCCOLMA - Iniziata ieri, con la “Cooking Class at school” della chef Antonella Scatigna al Vasastans Montessoriskola di Stoccolma, la rassegna di eventi della settimana pugliese in Svezia “Notte delle Candele: Puglia meets Sweden”.Obiettivo principale della rassegna, ideata e realizzata da Euforica, è quello di fare luce sulle radici comuni della cultura europea creando un filo diretto tra Puglia e Svezia attraverso la conoscenza e l’interscambio degli usi e costumi legati alla data del 13 dicembre ed al culto della luce identificati con la festività di Santa Lucia.Gli eventi della Settimana Pugliese in Svezia fanno parte del calendario della VIII Edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Stoccolma e dall’Istituto Italiano di Cultura “C. M. Lerici” di Stoccolma.La rassegna si svolgerà dal 22 al 24 novembre in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata di Svezia in Italia, Ambasciata d’Italia a Stoccolma, Consolato Onorario di Svezia a Bari, Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma “C. M. Lerici”, Vasa Museet di Stoccolma, The Swedish Association of the Visually Impaired (SRF), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS Consiglio Regionale Pugliese, Associazione Nazionale Le Donne del Vino – Delegazione Puglia, Talenti del Gusto APS, Vasastans Montessoriskola, con il contributo della Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari e il sostegno della BCC di Locorotondo.La cucina e i prodotti agroalimentari della Puglia saranno protagonisti degli eventi in programma tra degustazioni di vino e olio accompagnate dalla prelibatezza dei prodotti tipici pugliesi, laboratori di cucina e una grande cena di gala, made in Puglia, all’interno del Vasa Museet di Stoccolma.L’esperienza delle produttrici dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino – Delegazione Puglia, del sommelier di olio di Talenti del Gusto APS, Antonio Giampietro, nonché il genio creativo dello chef Raffaele De Giuseppe e del suo team di assistenti, faranno da sfondo all’intera Settimana Pugliese in Svezia.