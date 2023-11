Rotary Club Bari Mediterraneo: una serata emozionante per la lotta alla violenza sulle donne

BARI - Ieri sera, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Rotary Club Bari Mediterraneo, sotto la presidenza di Paolo Lepore, consulente finanziario Widiba, ha organizzato un significativo evento presso la Casa del Mutilato 2 in Largo Angelo Fraccacreta a Bari.L'incontro, che ha registrato una partecipazione numerosa, è stato concepito come un momento di riflessione e impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. Celestina Masotti ha contribuito con un toccante intervento artistico, mentre il presidente Lepore ha espresso gratitudine nei confronti di coloro che hanno reso possibile e partecipato all'importante iniziativa.Durante la serata, sono intervenuti personalità di rilievo, tra cui l'Avvocato Antonio La Scala, l'Assessora del Comune di Bari Francesca Bottalico e la Consigliera Stella Sanseverino. Il presidente Lepore ha ringraziato anche i soci presenti, sottolineando l'importanza della loro partecipazione.L'evento è stato caratterizzato da testimonianze intense e coinvolgenti, con contributi da parte dell'Avv. Antonio La Scala, dell'Assessora Dott.ssa Bottalico, della Presidentessa del club Innerwheel Bari Alto Terra dei Peuceti Prof.ssa Enza Balestra, della socia del Rotary Club Bari Mediterraneo Celestina Masotti e della Presidentessa del Rotaract Club Bari Alto Terra dei Peuceti Federica Melpignano.Durante la serata, è emersa una profonda disamina del problema della violenza sulle donne, resa ancor più toccante e attuale in seguito alla recente scomparsa di Giulia Cecchettin. Le testimonianze e le riflessioni hanno contribuito a sensibilizzare la comunità sull'urgenza di affrontare questo grave problema sociale e promuovere un impegno collettivo per creare un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le donne.