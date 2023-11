Club Rotary del Distretto 2120: impegno costante nella lotta contro la violenza sulle donne

I Club Rotary del Distretto 2120, operanti nelle regioni Puglia e Basilicata, guidati dal Governatore Vincenzo Sassanelli, stanno intensificando il loro impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. Secondo i dati ISTAT, il 31,5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza, un fenomeno che attraversa tutte le regioni, classi socio-economiche e livelli di istruzione.La violenza domestica, in particolare, colpisce principalmente le donne, diventando spesso un dramma che coinvolge anche i figli, testimoni e vittime indirette di maltrattamenti. Un'indagine del 2021 condotta da Agia, Cismai e Terres des Hommes ha evidenziato che il 32,4% dei bambini assistiti dai servizi sociali è esposto alla violenza contro le loro madri, configurando la violenza assistita come una delle principali forme di maltrattamento nei confronti dei minori in Italia.La violenza contro le donne, che può culminare nel femminicidio, rappresenta una tragedia mondiale, e i Club del Distretto Rotary 2120 stanno affrontando questo problema con determinazione. Le iniziative variano da reading teatrali, video, incontri di sensibilizzazione nelle scuole, manifesti, installazioni in piazza, fiaccolate, flash mob, a incontri e tavole rotonde. Alcuni Club hanno persino creato centri di ascolto e donato panchine rosse alle città, simbolo di resistenza contro la violenza di genere.L'obiettivo del Rotary è trasmettere alle donne il messaggio che l'organizzazione è dalla loro parte, sostenendo la difesa della loro incolumità e dignità fisica e morale. Questo impegno non si limita alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ma si sviluppa quotidianamente, lavorando per diffondere la cultura dell'amore e del rispetto per la vita. Il Rotary si pone come alleato delle donne nel coraggio di dire "BASTA" e denunciare i colpevoli, anche quando questi sono membri della loro stessa famiglia.