San Pietro Vernotico, arrestato giovane di 17 anni intento a piazzare bomba

SAN PIETRO VERNOTICO - Un giovane di 17 anni è stato arrestato mentre cercava di piazzare una bomba di fronte a un esercizio commerciale in via Cellino. I carabinieri sono intervenuti prontamente, fermando il ragazzo in possesso dell'ordigno e procedendo al suo arresto.Il giovane è attualmente in custodia con l'accusa di detenzione e porto abusivo di materiale esplodente, oltre al tentato danneggiamento per il suo presunto intento di colpire un bar nelle vicinanze. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per identificare eventuali complici o il presunto mandante di questo fallito attentato.Il 17enne si trova in attesa dell'interrogatorio di convalida, durante il quale verranno approfonditi i dettagli dell'operazione e valutata la sua responsabilità legale.