Dalla ricerca all'impresa, i workshop di ITS Logistica e Progetto Calliope

TARANTO - ITS Logistica Puglia organizza per i prossimi 30 novembre e 1 dicembre, due giorni di formazione sul tema: "Dalla Ricerca all'impresa - Workshop introduttivo su Brevetti e Start-up". L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto CTE CALLIOPE e inaugura il percorso di formazione specialistico promosso da ITS Logistica Puglia incentrato su trasferimento tecnologico ed euro-progettazione. Il percorso proseguirà per tutto il 2024 con seminari tenuti dai maggiori esperti nazionali di tech transfer, progettazione in ambito R&D, supporto alle startup e si avvarrà della collaborazione di reti e agenzie tematiche tra cui Netval e Apre. - ITS Logistica Puglia organizza per i prossimi 30 novembre e 1 dicembre, due giorni di formazione sul tema: "Dalla Ricerca all'impresa - Workshop introduttivo su Brevetti e Start-up". L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto CTE CALLIOPE e inaugura il percorso di formazione specialistico promosso da ITS Logistica Puglia incentrato su trasferimento tecnologico ed euro-progettazione. Il percorso proseguirà per tutto il 2024 con seminari tenuti dai maggiori esperti nazionali di tech transfer, progettazione in ambito R&D, supporto alle startup e si avvarrà della collaborazione di reti e agenzie tematiche tra cui Netval e Apre.





Questo primo evento si svolgerà nella sede di ITS Logistica Puglia, in Piazza Immacolata 10/A, a Taranto. In Italia, le principali problematiche legate alla tutela della proprietà intellettuale, specialmente per i brevetti, riguardano la complessità delle procedure di registrazione e la durata dei processi legali. Recentemente sono state apportate alcune modifiche normative, ma persistono difficoltà relative all’accessibilità soprattutto per le piccole imprese e alla necessità di armonizzazione con il quadro normativo europeo.

Le lezioni saranno tenute da Alessandra Patrono, Technology and Knowledge Transfer Expert della Scuola Normale Superiore di Pisa. Nella prima sessione si soffermerà sulla tutela della proprietà intellettuale; nella seconda (l’1 dicembre dalle 10 alle 13), si occuperà della creazione di spin-off in grado di valorizzare le attività di ricerca in termini di mercato.

Il 30 novembre, alle 14.30, sono previsti, inoltre, i saluti istituzionali di: Rodolfo Sardone, responsabile del progetto Calliope; Silvio Busico, Presidente ITS Logistica Puglia; prof. Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari; prof. Gianluca Percoco, presidente del Centro Interdipartimentale Magna Grecia del Politecnico di Bari.

Destinatari della formazione sono ricercatori, docenti, personale tecnico e amministrativo di università e centri di ricerca, organizzazioni del settore non accademico, manager, personale tecnico e amministrativo delle imprese partner. La partecipazione è aperta previa registrazione al link: