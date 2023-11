Sergio Mattarella inaugurerà il Festival della Cultura Paralimpica a Taranto

TARANTO - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà ospite d'onore il 14 novembre a Taranto per l'inaugurazione della quarta edizione del Festival della Cultura Paralimpica. Questo importante evento è stato ideato e promosso dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e si svolgerà fino al 17 novembre presso l'Arsenale Militare Marittimo e in altri luoghi della città di Taranto.I dettagli relativi al festival sono stati presentati in una conferenza stampa a Taranto, durante la quale il presidente del CIP, Luca Pancalli, ha esposto l'importanza della presenza del presidente Mattarella. "La presenza del presidente Mattarella è motivo di grande orgoglio per noi," ha commentato Pancalli. "In questi quattro anni, è stato un attento osservatore e sostenitore della nostra piccola famiglia. La sua presenza nobilita il Festival e la città di Taranto."Pancalli ha sottolineato che l'obiettivo principale di questa manifestazione è investire nel capitale umano del paese e diffondere virtuosamente questa cultura nei territori che ospitano l'evento. Il paralimpismo rappresenta un veicolo straordinario per un'unità sempre maggiore in Italia, unendo le persone attraverso lo sport e promuovendo la parità e l'inclusione.Il Festival della Cultura Paralimpica è un'occasione straordinaria per celebrare gli atleti paralimpici, le loro storie di determinazione e successo, e per diffondere il messaggio di resilienza e inclusione che il movimento paralimpico incarna. Durante il festival, saranno organizzate numerose attività culturali e sportive, e si prevede che attirerà un pubblico diversificato, sottolineando l'importanza di rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche. La presenza del presidente Mattarella sottolinea l'importanza di sostenere e promuovere questa cultura di inclusione e parità.