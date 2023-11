Serie B, il Bari vince 1-0 sull'Ascoli al San Nicola

Ssc Bari fb





Terzo gol in questo torneo per l’attaccante dei pugliesi. Seconda vittoria consecutiva del Bari. Primi tre punti per il nuovo allenatore Pasquale Marino al “San Nicola”. I biancorossi sono al settimo posto in classifica con 17 punti.

- Prima vittoria interna del Bari in questo campionato. I biancorossi prevalgono 1-0 sull’ Ascoli al “San Nicola” nella dodicesima giornata di andata di Serie B. Decisiva per il successo dei galletti la rete realizzata al 35’ del secondo tempo da Sibilli.