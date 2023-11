Serie C: il Foggia perde 1-2 con il Latina allo Zaccheria

Quarta sconfitta in questo campionato per la squadra di Mirko Cudini che è al nono posto in classifica con 21 punti. Quarto successo esterno per il Latina e sesta vittoria nel girone C di Serie C. La squadra di Daniele Di Donato è quinta con 25 punti.

Prima sconfitta interna del Foggia che perde 1-2 con il Latina allo “Zaccheria” nell’ anticipo della quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo i laziali passano in vantaggio al 40’ con Del Sole. Nel secondo tempo al 20’ i dauni pareggiano per merito di Salines e al 36’ Mastroianni realizza la rete decisiva per la vittoria dei pontini.