Serie C, pareggi del Foggia e della Virtus Francavilla Fontana

Secondo pareggio esterno della Virtus Francavilla Fontana, 1-1 con l’ Avellino al “Partenio-Lombardi”. Nel primo tempo al 13’ Polidori consente ai biancazzurri di portarsi sull’ 1-0, ma nel secondo tempo al 2’ Gori degli irpini realizza la rete del definitivo 1-1. Terzo pareggio nel girone C di Serie C per la squadra di Alberto Villa che è quattordicesima con 12 punti con il Giugliano.

Terzo pareggio interno del Foggia che impatta 1-1 con il Sorrento allo “Zaccheria” nella dodicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 25’ i campani passano in vantaggio con Ravasio e nel secondo tempo al 5’ i dauni pareggiano per merito di Embalo. Quinto pareggio in questo campionato per la squadra di Mirko Cudini che è all’ ottavo posto in classifica con 17 punti insieme alla Casertana.