Tennis, torneo di Parigi Bercy: Dimitrov e Djokovic volano in finale





Nella seconda semifinale il serbo Novak Djokovic prevale in tre set, 5-7 7-6 7-5 sul russo Andrej Rublev e vola verso il match che concluderà il torneo. Per il serbo cinquantottesima finale in un Masters 1000 ATP e la centotrentasettesima dall’inizio della sua carriera. Djokovic è il numero 1 e Rublev è quinto.

- Nella prima semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Parigi Bercy, il bulgaro Grigor Dimitrov vince 6-3 6-7 7-6 con il greco Stefanos Tsitsipas e si qualifica per la finale. Per il bulgaro numero 17 al mondo nella Classifica ATP, seconda finale nella sua carriera in un torneo ATP Masters 1000 mentre Tsitsipas è sesto.