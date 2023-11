Serie C: pareggio del Cerignola, ko la Virtus Francavilla Fontana

I gialloblu pugliesi sono al decimo posto in classifica con 20 punti. Quarta sconfitta esterna della Virtus Francavilla Fontana che perde 1-0 con il Monterosi al “Bonolis” di Teramo. Decisiva per la vittoria dei laziali la rete realizzata al 29’ del secondo tempo da Vano. I biancazzurri sono quartultimi con 12 punti.

Quinto pareggio esterno del Cerignola, che impatta 2-2 con il Potenza al “Viviani” nella quattordicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 21’ gli ofantini passano in vantaggio con Malcore e nel secondo tempo al 6’ D’ Andrea realizza la rete del raddoppio. I lucani, però, nella ripresa riescono prima ad accorciare le distanze al 19’ per merito di Caturano e dopo a pareggiare al 32’ con Volpe.