Giornata studio sull'Epistemologia controversa: Pseudoscienza e Libertà all'Università di Bari

BARI - Il Centro studi sugli abusi psicologici (Cesap), in collaborazione con il Master di Psicologia giuridica e neuropsicologica e forense dell'Università "Aldo Moro" di Bari, organizzerà la giornata studio dal titolo "Epistemologie controverse: pseudoscienza e libertà" il 24 novembre 2023 presso l'Aula G. Contento del Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza Cesare Battisti, 1, Università di Bari.L'evento si propone di esaminare gli inganni e le trappole delle pseudoscienze, soprattutto in un'era in cui notizie non approfondite o inventate proliferano sul web e si diffondono rapidamente sui social media. La giornata offrirà un'opportunità per comprendere meglio i fenomeni e acquisire gli strumenti necessari per riconoscere gli imbrogli.La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati all'argomento. La giornata prevede sezioni con dibattiti, durante i quali i relatori risponderanno alle domande del pubblico. Sarà anche disponibile un opuscolo redatto dal dott. Luigi Corvaglia, con prefazione e conclusioni della dott.ssa Lorita Tinelli, focalizzato sul complottismo di Qanon.La presidente del Cesap, dott.ssa Lorita Tinelli, afferma: "Il Cesap da anni sensibilizza sulle pseudoscienze e su tutte le pratiche per creare acquiescenza nell'individuo. Quest'anno, con la prof.ssa Curci e validi relatori, discuteremo sull'etica delle pseudoscienze e sulle pratiche controverse, sollecitando consapevolezze e nuovi processi di pensiero per riconoscerne il pericolo e difendersi". Tinelli sottolinea anche l'importanza di attivare un dialogo con le istituzioni per creare reti solide a sostegno delle persone colpite da esperienze settarie e promuovere un effettivo cambiamento culturale su questo fenomeno.