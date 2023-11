Serie C, Potenza-Cerignola sfida play off





L’ allenatore del Foggia Mirko Cudini potrà contare sul regista Schenetti e il centravanti Peralta domenica 19 novembre alle 16,15 con il Messina allo “Zaccheria”. D’ Agostino e Borello del Monopoli, potrebbero essere decisivi con il Benevento al “Veneziani”. La Virtus Francavilla Fontana, alle 14 con il Monterosi al “Bonolis” di Teramo, dovrà rinunciare a Izzillo infortunato.

- Potenza- Cerignola è la sfida play off della tredicesima giornata di andata del girone C di Serie C. La gara si disputerà domenica 19 novembre alle 18,30 al “Viviani”. Nel Brindisi l’attaccante Galano giocherà dall’ inizio domani alle 18,30 con il Taranto allo “Iacovone”.