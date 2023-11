Serie C, vittorie del Foggia e del Monopoli

Seconda vittoria interna per il Monopoli. I biancoverdi si impongono 3-0 sul Benevento al “Veneziani”. Nel primo al 5’ Iaccarino porta sull’ 1-0 la squadra di Francesco Tomei. Nella ripresa Starita realizza al 2’ e all’11’ la seconda e la terza rete dei pugliesi. Il Monopoli è dodicesimo con 18 punti insieme al Catania e al Potenza.

FRANCESCO LOIACONO - Quarta vittoria interna del Foggia. I dauni prevalgono 2-0 sul Messina allo “Zaccheria” nella quattordicesima giornata di andata del girone C di Serie C. I rossoneri pugliesi passano in vantaggio al 38’ del primo tempo con Peralta. Nel secondo tempo al 20’ raddoppia Salines. Quinto successo in questo torneo per la squadra di Mirko Cudini che è al nono posto in classifica con 21 punti.