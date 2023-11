Atp Finals: Sinner ko in finale

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner ha perso 6-3 6-3 con il serbo Novak Djokovic nella finale delle ATP Finals al “Pala Alpitour” di Torino. Settimo titolo per il serbo nella storia delle ATP Finals. Una delusione per il tennista altoatesino che sperava di riuscire a raggiungere un traguardo che sarebbe stato storico per la sua carriera. Sinner nel secondo set ha avuto l'occasione di riuscire a pareggiare 3-3, ma ha commesso diversi errori. Djokovic chiuderà il 2023 come numero 1 al mondo. Sinner resterà quarto nella Classifica ATP.