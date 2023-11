Spaccio di droga e tentata estorsione: 8 arresti tra Martina e Ostuni

MARTINA FRANCA - Sono state eseguite dai carabinieri di Martina Franca, tra la città della Valle d'Itria, Taranto e Ostuni 8 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti presunti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di armi. Gli 8 soggetti sono stati posti agli arresti domiciliari.Secondo le prime informazioni, gli indagati avrebbero aperto un canale di approvvigionamento da un incensurato di Ostuni, proprietario di un’attività commerciale. Venivano spacciati cocaina, hashish e marijuana nelle piazze di spaccio martinesi, rifornendo anche acquirenti giovanissimi.Sarebbero emersi indizi in merito anche ad una tentata estorsione nei confronti di un altro presunto spacciatore, per fargli onorare un debito. Uno degli 8 arrestati risponderà infine del reato di detenzione e porto illegale di armi. Sequestrati in tutto oltre 25 grammi di cocaina, 114 di hashish e 135 di marijuana.