SS 100, Galante: 'Istituire cabina di regia per avere report sulle strade più pericolose e capire come intervenire'

BARI - “Il dolore per le vittime del grave incidente stradale avvenuto due sere fa sulla Strada Statale 100 all’altezza di Mottola, deve farci riflettere sugli interventi necessari ad evitare il ripetersi di simili tragedie". Così in una nota il capogruppo del M5S Marco Galante"Poche ore dopo sulla stessa strada, ma all’altezza di San Basilio c’è stato un altro incidente - prosegue Galante -, che ha registrato due feriti di cui uno in codice rosso. Per quella che ormai è tristemente nota come la ‘strada della morte’ servono interventi immediati. I dati riportati oggi sulla stampa ci dicono che nel 2022 ci sono stati nella nostra regione oltre 9286 incidenti, in aumento rispetto al 2021. Una vera emergenza di cui abbiamo il dovere di occuparci. Chiederò un incontro istituzionale per l’avvio di una cabina di regia nell’assessorato ai Trasporti, assieme ad Anas, Anci, Province e Prefetti per avere dati aggiornati sulle strade pugliesi a più alto rischio e valutare le strategie da mettere in campo. Serve invertire la rotta il prima possibile” conclude.