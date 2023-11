Tragedia a Lecce: trovata senza vita una giovane nigeriana

LECCE - A Lecce, pochi giorni fa, una tragedia ha scosso la comunità locale, quando una giovane donna di 26 anni originaria della Nigeria è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Le forze dell'ordine e il personale medico del 118 sono intervenuti dopo alcune chiamate di emergenza, ma i tentativi di soccorso si sono rivelati vani.Non sono stati riscontrati segni di violenza sul corpo della giovane donna, ma la Procura locale ha prontamente aperto un fascicolo d'indagine per comprendere le circostanze della sua morte. Attualmente, l'ipotesi più concreta sembra essere il decesso per cause naturali. Per ottenere ulteriori dettagli e certezze, sarà eseguita un'autopsia, il cui esito chiarirà ogni dubbio.Solo dopo l'accertamento medico, la salma sarà riconsegnata ai familiari, consentendo loro di organizzare i funerali.