Stalli per disabili occupati indebitamente all'ospedale di Gallipoli: Pagliaro chiede intervento urgente

BARI - Il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani, ha sollevato un problema serio riguardante gli stalli per disabili occupati indebitamente presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli. In una nota ufficiale, Pagliaro ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni costanti su questa situazione e ha personalmente constatato il problema durante una visita ispettiva il 29 luglio scorso.La pratica scorretta di occupare gli stalli riservati alle persone con disabilità non è episodica, ma sistematica, coinvolgendo persino veicoli di servizio dell'ospedale stesso. Questa situazione impedisce agli utenti disabili di accedere agevolmente all'ospedale, privandoli di un diritto fondamentale quando si tratta di affrontare limitate capacità motorie.Pagliaro ha preso posizione scrivendo direttamente alla direzione amministrativa dell'ospedale, alla direzione generale dell'ASL Lecce, all'assessore alla sanità e al dipartimento salute della Regione. Nella sua lettera, il consigliere regionale ha sollecitato interventi immediati per porre fine a questa pratica inaccettabile.L'occupazione indebita degli stalli ha causato disagi significativi agli utenti disabili, che spesso si affidano a stampelle, deambulatori o carrozzine. La richiesta di Pagliaro è di far rispettare il divieto di parcheggio negli stalli riservati alle persone con disabilità, garantendo così il loro diritto e il rispetto delle regole del vivere civile.