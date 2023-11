Al Demodè Club prende il via la reunion di Mimmo Modem

BARI - Sabato 25 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà il party “Mimmo Modem – La Reunion”, la prima grande festa dell’omonima pagina social che vanta numerosi followers su tutti i network.Il progetto social si caratterizza per la satira che viene fatta attraverso tanti video e montaggi esilaranti pubblicati e ricondivisi. Personaggi famosi e persone comuni diventano protagonisti dei post, che diventano virali facendo il giro del web. Autori di questa iniziativa sono Michele Di Croce, Salvatore Dipace, Virginia Maggio, Luca Granata e Antonio la Torre, conosciuti rispettivamente come Dix, Tato, Hellcat, Momox e Kapa. La festa è invece un progetto dell’agenzia Pixel Marketing, che ha scelto di trasformare in reale questo micro mondo virtuale.“Iniziamo da Bari con un mini tour di quattro date – ha affermato Filippo Greco, manager del party – che successivamente farà tappa a Milano, Torino e Roma. In ogni party proporremmo una parte visual a cura dei creators di Mimmo Modem, una dedicata all’animazione con ospiti del roaster della pagina, selezioni musicali incalzanti con sonorità originali tratta dai video dei post, animazione goliardica, un maxi pupazzo e tanti gadget”.Tra i protagonisti della serata ci sarà Armando Sparadais, un simpatico, goliardico di sessantasette anni, divenuto una celebrità su Tik Tok ed Instagram. All’anagrafe Armando Cobucci di Paeustum, nel salernitano, è autore di tormentoni quali “È molto bello” o di poesie, come quella dedicata alla sua città. Con una serie di video ironici conditi da note di quella volgarità ‘ingenua, colorita e colorata, che spesso accende il pubblico dei social è diventato uno dei personaggi più cliccati in questo momento, entrando nel cuore di tutti per la sua gentilezza, la sua educazione e quella vena artistica con la quale decanta le sue opere.Ancora durante la festa “Mimmo Modem - La Reunion” si alterneranno in consolle i dj Alessandro Verrienti e Giorgio Simulo, oltre a tantissimi video trasmessi sui ledwall. Nel corso della serata si potranno ammirare un’escalation di highlights, momenti topici inerenti alle scene più ioniche della parte satirica di Mimmo Modem.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 339736000623.00