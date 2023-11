Teatro: Serena Autieri e l'Orchestra della Magna Grecia al Petruzzelli con 'Aggiungi un posto... al musical'

BARI - Una interprete raffinata e popolare che incontra una grande Orchestra Sinfonica per un programma di musica di eccezionale qualità: domenica 3 dicembre al Teatro Petruzzelli ultimo appuntamento della rassegna “Notti di Stelle Winter” con Serena Autieri e l’Orchestra della Magna Grecia.Lo spettacolo vedrà sul palco la bravissima artista diretta dal Maestro Enzo Campagnoli che interpreterà i brani più conosciuti e coinvolgenti di musical immortali come My Fair Lady, Rugantino, Vacanze Romane, Cats, Evita ….Serena Autieri è una donna fuori dagli standard, tanto che la sua esistenza sembra una favola moderna: è un’artista poliedrica e completa che, sempre riscuotendo successo, passa dal canto alla recitazione nel cinema, in teatro e in televisione, fino a ricoprire con disinvoltura il ruolo di conduttrice del Festival di Sanremo; mai sopra le righe, è una donna dalla bellezza intensa e raffinata. Inoltre è una interprete musicale raffinata che già nel 1997 ha inciso “Anima Soul”, il suo primo CD che comprende alcuni tra i più famosi “standard”, così vengono definiti i brani che per la loro estrema popolarità con il tempo sono divenuti dei classici della musica jazz.L’Orchestra della Magna Grecia è uno dei principali punti di riferimento dei giovani musicisti del Mezzogiorno, e non solo. La crescita impetuosa voluta dai suoi fondatori l’ha resa polo di attrazione per i musicisti del Centro Sud che cercano e, finalmente, trovano una buona ragione per restare nella loro terra. Qualità e impegno rigoroso hanno consentito all’Orchestra della Magna Grecia di ottenere dal Ministero a dicembre 2003 il riconoscimento di Ico (ovvero Istituzione concertistica orchestrale). Un meritato traguardo a fronte dell’intenso lavoro svolto dal 1993, anno di nascita dell’Orchestra della Magna Grecia. Grazie al riconoscimento istituzionale, l’Orchestra della Magna Grecia è, oggi, la prima struttura della Provincia di Taranto che, operando nel ramo cultura, ha creato una importante ricaduta occupazionale, vantando numerosi posti di lavoro stabili.Sin dal 1993 il M° Piero Romano è il direttore artistico. Dal 2005 fino alla sua scomparsa nel novembre 2017, Luis Bacalov è stato Direttore principale dell’Orchestra. Dal gennaio 2018 questo ruolo è ricoperto dal M° Luigi Piovano, già direttore musicale per cinque anni.“Notti di Stelle” è una manifestazione organizzata dalla Camerata Musicale Barese e sostenuta dall’Unione Europea, dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia, dal Comune di Bari. Le attività di comunicazione e promozione sono finanziate, inoltre, da Pugliapromozione (PO Puglia FESR -FSE 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8).Informazioni e acquisto dei biglietti presso gli uffici della Camerata in Via Sparano 141 (tel. 080/5211908) e on line su www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it.