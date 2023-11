Tennis, ATP Finals di Torino: Alcaraz vince con Rublev

Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince in due set, 7-5 6-2 con il russo Andrej Rublev in un’ora e 11 minuti nel primo incontro di oggi del girone rosso alle ATP Finals di Torino. Alcaraz con questo successo, si avvicina alla qualificazione alle semifinali. Alle 21 nel secondo match il russo Daniil Medvedev sfiderà al “Pala Alpi Tour” di Torino il tedesco Alexander Zverev. Entrambi avranno come obiettivo la vittoria, per restare in corsa per il passaggio al turno successivo di questo importante evento di tennis.