Linea Bari-Putignano, Laricchia interroga Maurodinoia

BARI - La consigliera del Movimento 5 stelle, Antonella Laricchia, ha interrogato l’assessore Anita maurodinoia sullo stato dei lavori sulla linea Bari - Putignano di Ferrovie del Sud Est, con particolare riferimento alle criticità createsi a Conversano, dove c’è stata una petizione che ha raccolto circa 15.000 firme.“La situazione di Conversano”, ha chiarito Laricchia, “è molto simile anche a quella di Palese-Bari, ci sono troppi passaggi a livello e in questo caso sarebbero eliminati con questi lavori ben nove passaggi a livello”L’assessore ha fornito alcuni dati del cronoprogramma, modificato “per una variante dal costo di circa 13 milioni di euro, per concludere la prima fase”.La seconda fase, programmata con fondi del Pnrr, prevede la realizzazione delle due stazioni di Triggiano e Capurso e l’elettrificazione su tutta la linea. L’elettrificazione, ha aggiunto Maurodinoia, “è slittata alla fase 2 per problemi su Triggiano e Capurso”.Qundi si procederà con una riattivazione parziale, nella primavera del 2024 tra Rutigliano e Putignano. Inoltre, “a fine anno si riaprirà tutta la linea, da Bari a Putignano”, con l’esclusione delle fermate di Triggiano e Capurso, dove continueranno a essere utilizzati treni a diesel. In conclusione, ha assicurato Maurodinoia, “il totale ripristino della linea elettrificata avverrà entro il 2026, così come previsto dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza”.