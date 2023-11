Tennis, torneo di Metz: Fognini vola in semifinale, Sonego eliminato

Sonego viene eliminato. Il russo Alexander Shevchenko prevale 6-4 6-4 sull’ altro russo Karen Khachanov. Il francese Pierre Hugues Herbert si impone 4-6 6-3 7-5 sull’ altro francese Luca Van Assche. Il francese Ugo Humbert supera 6-3 7-5 il francese Harold Mayot e sfiderà in semifinale Fognini.

Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Metz, Fabio Fognini vince in due set, 6-1 6-2 in un’ora e 17 minuti con Lorenzo Sonego e si qualifica per la semifinale. Il ligure tornerà a giocare una semifinale un anno dopo quella disputata nel torneo di Belgrado del 2022. Per Fognini sarà la quarantunesima semifinale della sua carriera nel circuito ATP.