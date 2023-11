Tragedia ad Andria: omaggio commovente a scuola alla memoria di Vincenza

ANDRIA- La tragica scomparsa di Vincenza Angrisano, la 42enne uccisa dal marito a coltellate ieri sera ad Andria, ha scosso non solo la comunità locale ma anche gli istituti scolastici in cui i suoi figli frequentano le lezioni. Per alleviare il dolore insopportabile di questa situazione, le mamme dei compagni di scuola di uno dei figli di Vincenza hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria.Un gesto toccante è stato compiuto attraverso l'allestimento di una panchina speciale, rivestita con del tessuto rosso, accanto a un mazzo di rose bianche. Un piccolo bigliettino accompagna il tributo con parole che riflettono il dolore condiviso: "Non si può accettare. Addio mamma Enza."La notizia ha gettato nello sconcerto genitori e insegnanti degli istituti frequentati dai due bambini, specialmente perché poche ore prima del tragico evento, Vincenza Angrisano era andata a prendere i suoi figli da scuola, con il suo consueto sorriso. Oggi, su iniziativa della sindaca Giovanna Bruno, gli studenti hanno osservato un commovente minuto di silenzio in memoria di Vincenza, cercando di trovare conforto collettivo in questo momento di profonda tristezza.