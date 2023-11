Tragedia a Bari: morto studente 17enne coinvolto in incidente su Corso Alcide De Gasperi

BARI - Una tragedia ha colpito la comunità di Bari con la morte di Matteo Cappelluti, studente diciassettenne coinvolto in un incidente motociclistico ieri mattina in Corso Alcide De Gasperi. Il giovane, che frequentava la quarta classe del liceo Scacchi di Bari e ricopriva il ruolo di portiere nella Asd Virtus Mola calcio, ha perso il controllo della moto, urtando violentemente la testa contro un palo. Nonostante indossasse il casco, ha riportato ferite gravissime ed è stato colto da un coma irreversibile.Il tragico incidente si è verificato mentre il ragazzo si dirigeva verso la scuola. La Asd Virtus Mola calcio ha annunciato il rinvio di tutte le gare in programma per sabato e domenica, dimostrando solidarietà e supporto nei confronti della famiglia colpita da questa dolorosa perdita.Il giovane, appassionato di calcio e stimato membro della comunità scolastica, aveva ancora un futuro davanti a sé. La notizia del suo decesso ha scosso profondamente non solo gli amici e i compagni di scuola ma l'intera comunità, lasciando un vuoto insostituibile. La sua memoria sarà commemorata con affetto e rispetto da coloro che lo conoscevano, mentre la città si unisce nel cordoglio per questa tragica perdita.