Tragedia di Mottola: funerali militari nella Concattedrale di Taranto

TARANTO - Il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, ha dichiarato il lutto cittadino per l'1 dicembre 2023 in segno di commossa vicinanza al Settimo Reggimento Bersaglieri dell'Esercito, in occasione dei funerali dei tre militari tragicamente deceduti in un incidente stradale.Il lutto cittadino è stato proclamato per onorare la memoria di Cosimo Aloia, Domenico Ruggiero e Alberto Battafarano, i quali hanno perso la vita in un tragico incidente sulla ss100 tra la Multipla che trasportava i militari e un furgone guidato da un 68enne di Bari, anch'egli deceduto.Il rito funebre per l'ultimo saluto si terrà alle ore 11 nella Chiesa Concattedrale Gran Madre di Dio a Taranto. Durante la cerimonia, sarà esposto il gonfalone della città di Altamura, sottolineando il legame indissolubile tra la comunità e i militari caduti.Nel rispetto del lutto, al Palazzo di Città la bandiera cittadina sarà esposta a mezz'asta, simboleggiando il cordoglio e la solidarietà della città di Altamura. A nome dell'intera comunità, il sindaco Petronella rivolge sentimenti di profonda solidarietà e vicinanza alle famiglie delle vittime, coinvolte nell'incidente stradale avvenuto il 27 novembre a Mottola (Taranto), in cui hanno perso la vita quattro persone.