Tennis: Fabio Fognini vince il torneo di Valencia

- Fabio Fognini vince il torneo ATP Challenger sulla terra rossa di Valencia in Spagna, prevale in finale in tre set, 3-6 7-6 7-6 sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il ligure non trionfava in un Challenger dal 2010 a Santiago in Cile e nella sua carriera non si aggiudicava un torneo dal 2019, quando si impose nel Master 1000 di Montecarlo. Fognini è il numero 131 al mondo nella Classifica ATP. Il trentaseienne, concluderà il 2023, partecipando al torneo di Maia in Portogallo che si giocherà a dicembre.