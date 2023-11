SANTERAMO IN COLLE - Mariella, infermiera coinvolta in uno schianto frontale a Santeramo, è deceduta all'età di 50 anni. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due persone, gravemente ferite ma in condizioni non preoccupanti. Messaggi di cordoglio sui social testimoniano la perdita. La comunità ricorda Mariella come affettuosa e generosa.