'Creativity meets Clusters', in Puglia per la prima volta i rappresentanti di 13 distretti creativi e 43 imprese culturali internazionali



BARI - La Puglia centro del mondo culturale. È in programma a Bari, Grande Albergo delle Nazioni, martedì 28 e mercoledì 29 novembre Creativity meets clusters, the international matchmaking event for cultural and creative enterprises, incontro internazionale per condividere le migliori pratiche, promuovere incontri b2b e definire azioni comuni a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese culturali e creative. - La Puglia centro del mondo culturale. È in programma a Bari, Grande Albergo delle Nazioni, martedì 28 e mercoledì 29 novembre Creativity meets clusters, the international matchmaking event for cultural and creative enterprises, incontro internazionale per condividere le migliori pratiche, promuovere incontri b2b e definire azioni comuni a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese culturali e creative.





Creativity meets clusters, promosso da Puglia Creativa e Consorzio delle Arti Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Unioncamere Puglia/EEN e il patrocinio della SIAE, riunisce per la prima volta in Puglia i manager e i rappresentanti dei cluster culturali e creativi più rappresentativi della scena europea ed internazionale per esplorare percorsi comuni di collaborazione e sostegno delle industrie culturali e creative e creare una forte connessione con il comparto pugliese. È prevista la partecipazione di 13 cluster manager provenienti da Spagna, Belgio, Albania, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Estonia, Colombia e Sud Africa e 43 imprese estere dei settori performing arts, patrimonio, audiovisivo, musica, design, digital technology. Nel corso della due giorni sono in programma 4 tavole rotonde su internazionalizzazione, innovazione, ruolo delle Imprese Culturali e Creative nella società, competenze degli operatori e 4 sessioni rivolte all’incontro e confronto tra le imprese internazionali e le imprese pugliesi per promuovere proposte progettuali e costruire partenariati. Inoltre saranno presentate le opportunità di finanziamento e i nuovi bandi europei. Un’importante occasione per proseguire nell’azione di sviluppo e internazionalizzazione del sistema produttivo del comparto culturale e creativo pugliese che riunisce 13.407 imprese, con un totale di 59.700 occupati, che producono il 3,7% della ricchezza regionale e 2,8 miliardi di fatturato (dati report Io sono Cultura 2023 realizzato da Fondazione Symbola). Creativity meets clusters intende favorire una maggiore spinta verso il mercato internazionale ed una maggiore industrializzazione del settore culturale pugliese attraverso la condivisione di buone prassi, la definizione di azioni comuni, la creazione azioni di conoscenza di nuovi mercati e l’incontro tra imprese.

"La cultura in Puglia è un valore fondamentale e un comparto strategico che continua a crescere grazie al lavoro degli operatori e all’impegno della Regione – il commento del Presidente Michele Emiliano - questo grande evento internazionale, per il quale ringrazio Puglia Creativa e Teatro Pubblico Pugliese, rappresenta una preziosa occasione per crescere ancora soprattutto all’estero, dove un grande lavoro è stato fatto, penso per esempio alla visibilità internazionale della scena musicale. Diamo quindi il benvenuto ai tanti ospiti stranieri e auguriamo buon lavoro ai nostri operatori che sono sicuro sapranno cogliere questa straordinaria opportunità per stabilire importanti sinergie internazionali".

"La Puglia per due giorni sarà al centro della cultura europea, e non solo, e ospiterà rappresentanti di distretti creativi, istituzioni culturali, festival, centri artistici e imprese provenienti da 11 Paesi con l’obiettivo di sviluppare l’internazionalizzazione dell’industria culturale pugliese - il commento di Grazia Di Bari, consigliera delegata Politiche Culturali, Patrimonio Materiale e Immateriale e Valorizzazione dei Borghi Regione Puglia – ci saranno imprese che operano in tutti i settori, dalla musica al gaming, e sarà una straordinaria occasione per promuoversi, accrescere la propria rete di contatti e confrontarsi sulle politiche e le strategie di sviluppo. Invito il comparto della cultura pugliese a partecipare in massa".

"Creativity meets clusters è un’azione strategica decisiva per far crescere le nostre imprese culturali - dichiara Paolo Ponzio, presidente Teatro Pubblico Pugliese – questo tipo di iniziative sono fondamentali per favorire l’incontro tra il mercato internazionale e i nostri operatori e sono certo che le ricadute saranno tangibili e importanti. Ospiteremo in Puglia, per la prima volta, i rappresentanti dei distretti culturali di Spagna, Belgio, Albania, Grecia, Slovenia, Bulgaria, Finlandia, Ungheria, Estonia, Colombia e Sud Africa e numerose imprese che si occupano di tutti i settori artistici e culturali. Si tratta di una grande opportunità per il comparto della cultura regionale".

"Puglia Creativa ancora una volta torna a creare opportunità per le imprese pugliesi della cultura e della creatività, offrendo occasioni di networking a livello internazionale - il commento di Vincenzo Bellini, presidente Associazione Distretto Produttivo Puglia Creativa - oltre 40 imprese provenienti da tutta Europa, dal Sud America e dal Sud Africa saranno a Bari per entrare in contatto con i nostri operatori, stiamo offrendo l'occasione di avviare nuove progettazioni, di cogliere le opportunità offerte dai bandi europei aprendosi ai mercati internazionali".

"I numeri dell’industria culturale pugliese confermano che la cultura nella nostra regione può diventare driver di sviluppo – afferma Damiano Gelsomino, presidente di Unioncamere Puglia - e molto può fare anche nella promozione delle nostre tradizioni, del turismo e delle eccellenze produttive in un’iniziativa di rilevanza internazionale, quale è Creative Clusters, che siamo orgogliosi di aver condiviso da subito e promosso come sistema camerale regionale nell’ambito delle nostre attività della rete Enterprise Europe Network".