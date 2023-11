Trinitapoli, ritorno ai festeggiamenti della Virgo Fidelis dopo il periodo Covid

MICHELE MININNI - Dopo un periodo segnato dalla pandemia di Covid-19, l'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) della sezione di Trinitapoli si prepara a celebrare la Virgo Fidelis, patrona e protettrice dell'Arma, con una Santa Messa programmata per il 22 novembre alle ore 18:00 presso la Parrocchia Cristo Lavoratore.Questa tradizione, che risale al 1972, anno di fondazione dell'associazione locale, rappresenta un momento di devozione al quale partecipano istituzioni civili, militari e altre associazioni cittadine. La celebrazione eucaristica saranno officiate da don Vito Sardaro e vedranno la partecipazione di militari dell'Arma in servizio e in congedo, soci, familiari e simpatizzanti.Una novità di quest'anno arricchirà la Messa, con la presenza dei musicisti della Banda Città di Trinitapoli per onorare anche la festa di Santa Cecilia, patrona della musica.Il presidente dell'Associazione Carabinieri di Trinitapoli, Michele Galasso, ha espresso la soddisfazione per il lavoro svolto durante i cinquanta anni di servizio volontario, sottolineando l'impegno costante nella vigilanza dei plessi scolastici, la partecipazione a eventi religiosi, civili e sportivi, il recapito di medicinali agli anziani e la distribuzione di viveri alle famiglie bisognose in collaborazione con altre associazioni di volontariato.Galasso ha evidenziato il ruolo cruciale svolto dall'ANC come presenza gradita e insostituibile nelle attività previste dalla convenzione con il Comune di Trinitapoli, ribadendo l'importanza dell'attaccamento alla divisa della benemerita arma dei carabinieri.