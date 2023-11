Tumori Maschili: focus sulla prevenzione uroandrologica nell'incontro Lilt Bari

BARI - Lunedì 27 novembre, presso la sede della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) a Bari, in Corso Italia 187, si terrà l'incontro dal titolo "Tumori maschili. La prevenzione uroandrologica". L'evento, aperto a tutti, avrà inizio alle ore 17.Francesco Favuzzi, Vicepresidente della Lilt Bari, introdurrà i lavori, mentre il dott. Giuseppe Pizzuto, urologo e andrologo, dirigente medico dell'Ospedale della Murgia "F. Perinei", relazionerà sul tema della prevenzione uroandrologica.L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna nazionale "Novembre Nastroblu", dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori maschili.La prevenzione maschile gioca un ruolo cruciale e parte da un regolare check-up urologico. Questo approccio consente di individuare precocemente patologie comuni come il tumore della prostata, l'ipertrofia prostatica benigna, il tumore del testicolo, il varicocele e la disfunzione erettile. La valutazione uro-andrologica completa svolge un ruolo chiave nella rilevazione di queste condizioni, contribuendo a preservare la salute maschile.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 080.5210404. La partecipazione è aperta a chiunque desideri approfondire la tematica e ricevere informazioni utili sulla prevenzione dei tumori maschili.