Serie B, il Bari perde 0-3 con il Venezia al San Nicola

Ssc Bari fb





Seconda sconfitta in questa stagione per il Bari, la prima con il nuovo allenatore Pasquale Marino. I galletti sono al decimo posto in classifica con 18 punti. Quarta vittoria esterna del Venezia, che raggiunge al primo posto il Parma con 30 punti. Gli emiliani pareggiano 1-1 con il Modena al “Tardini”.

Prima sconfitta interna del Bari in questo campionato. I biancorossi perdono 0-3 con il Venezia al “San Nicola” nella quattordicesima giornata di andata di Serie B. Dopo l’ 1-0 realizzato da Pierini al 30’ del primo tempo, i veneti raddoppiano al 90’ per merito di Tessmann e segnano la terza rete al 97’ con Dembelè.