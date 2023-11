Va per funghi e scompare nel nulla: ritrovati effetti personali vicino canale

SAN NICANDRO GARGANICO - Nuovi sviluppi nella vicenda della scomparsa di Giuseppe Pertosa, l'uomo di 82 anni di San Nicandro Garganico, che era uscito giovedì scorso alla ricerca di funghi e non ha fatto ritorno a casa. Nella tarda mattinata di ieri, sono stati ritrovati gli effetti personali dell'anziano in prossimità del canale Lampione, non distante dal luogo in cui è stata rinvenuta la sua auto.Il sindaco Matteo Vocale ha reso noto il ritrovamento, specificando che gli oggetti recuperati sono stati riconosciuti dai familiari di Giuseppe Pertosa. La scomparsa dell'anziano aveva generato preoccupazione tra i parenti, che avevano lanciato l'allarme il 16 novembre scorso.Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente e sono coordinate dai vigili del fuoco e dai carabinieri, con il supporto del centro operativo comunale di San Nicandro Garganico. La scoperta degli effetti personali potrebbe fornire nuovi elementi per comprendere le circostanze della scomparsa e orientare ulteriormente le attività di ricerca.La comunità locale resta in attesa di ulteriori sviluppi mentre le autorità competenti cercano di gettare luce sulla vicenda e sperano di ritrovare al più presto Giuseppe Pertosa sano e salvo.