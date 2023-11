Gaza sotto assedio, fonti palestinesi: 'Tregua già oggi'

Continua l'assedio a Gaza. In un recente sviluppo nella complessa situazione tra Israele e Hamas, alcune persone tenute ostaggio dal gruppo sono state portate nell'ospedale Shifa. Israele ha reso noto questo fatto diffondendo un video che mostra un tunnel e una sala comando dei miliziani situati sotto l'ospedale.L'evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle strutture civili coinvolte nei conflitti in corso. Nel frattempo, sembra che si stia avvicinando un accordo sui prigionieri, sebbene Israele smentisca le voci di una tregua immediata.Secondo fonti di Hamas, una tregua potrebbe entrare in vigore già oggi, ma Israele ha respinto l'ipotesi. Nel frattempo, il governo di Hamas ha annunciato che oltre 13.000 persone sono state uccise nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza dall'inizio della guerra il 7 ottobre scorso. Tra le vittime, sono inclusi più di 5.500 minorenni e 3.500 donne, secondo quanto precisato da Hamas.