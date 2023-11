Muore carbonizzata in un appartamento di Corato, disposta autopsia

CORATO - La Procura di Trani ha disposto l'autopsia sul corpo della 53enne Luciana Perrone, vittima di un incendio domestico nella sua abitazione a Corato. L'apertura di un fascicolo per incendio colposo a carico di ignoti mira a fare chiarezza sull'accaduto.La donna risiedeva in una palazzina in via Lombroso insieme al suo cagnolino, fortunatamente salvato dalle fiamme. L'appartamento è stato posto sotto sequestro mentre la Procura cerca di stabilire le cause dell'incendio.Il corpo di Luciana Perrone è stato trasferito al reparto di Medicina Legale del Policlinico di Bari, dove il professor Antonio De Donno condurrà l'autopsia. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, i primi elementi raccolti indicano che la donna era già deceduta al momento dell'arrivo dei soccorsi.La comunità di Corato è sconvolta dalla tragedia, e l'inchiesta in corso cercherà di gettare luce sui dettagli dell'incidente al fine di stabilire eventuali responsabilità legate all'incendio.