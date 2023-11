Variante Ss16, consiglieri Noicattaro presentano mozione su espropri

NOICATTARO - Sette consiglieri del Comune di Noicattaro hanno presentato una mozione riguardante la variante statale 16, evidenziando la necessità di massima visibilità sull'avviso di avvio del procedimento per l'opposizione al vincolo preordinato all'esproprio. La mozione, che sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, martedì alle ore 15 presso la Sala consiliare di Palazzo di Città, pone particolare attenzione ai circa 450 soggetti che subiranno gli espropri per pubblica utilità.Il procedimento per la realizzazione della variante ha subito un'accelerazione il 16 ottobre 2023, con la pubblicazione dell'avviso sul "Conferenza dei servizi". La nota rileva che i portatori di interessi pubblici o privati hanno 30 giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione, per presentare osservazioni pertinenti al responsabile del procedimento presso la struttura territoriale Puglia in Bari.I consiglieri, tra cui Massimiliano Antenore, Carmela Ressa, Mariagrazia Tritto, Giuseppe Ciavarella, Sergio Ardito, Maria Latrofa e Guglielmo Benedetto, esprimono forte preoccupazione riguardo alla consapevolezza di questa possibilità da parte dei circa 450 soggetti interessati, considerando la prossima scadenza del termine fissato per il 15 novembre. Pertanto, chiedono la massima visibilità per garantire che tutti i cittadini e le imprese coinvolte siano a conoscenza di questa opportunità e possano esprimere le proprie osservazioni in tempo utile.